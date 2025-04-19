Suriye’den Bir Terörist Teslim Oldu

PKK-KCK/YPG-PYD ÜYESİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Suriye’de PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’nın yürüttüğü etkili ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu. Türkiye’den terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD’ye katılıp Suriye’ye gönderilen teröristin ağır silah eğitimi aldığı ve Suriye’deki çeşitli bölgelerde görev yaptığı belirlendi.

TERÖRİSTİN GÖREVİ VE KULLANDIĞI ARAÇ ÜZERİNE DETAYLAR

Söz konusu teröristin örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenildi. Suriye’deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı yapmak için kullanılan kamikaze drone kullanıcısı olduğu tespit edildi. Terörist, başarılı ikna çalışmalarının ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’na teslim oldu.

ORGÜTÜN İÇİNDE DEVAM EDEN TESLİM OLMA SÜRECİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik çalışmalarda, 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının 5’e ulaşmış olduğu açıklandı.