Suriye’den Dönenler, Türkiye’ye Teşekkür Etti

İÇ SAVAŞTAN KAÇANLAR TÜRKİYE’DEN MEMLEKETLERİNE DÖNÜYOR

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan kişiler, Kurban Bayramı’nı geçirebilmek için Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönüş yapmaya devam ediyor. Yıllar boyunca Türkiye’de kalmış olan Suriyeliler, memleketlerine giden yolda Türk halkına duydukları minneti dile getiriyor.

GÜNDEME GELEN RİSKLER VE DÖNÜŞLER

2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye’ye sığınmıştı. 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık’ta son bulması ile birlikte, yıllardır hasret çeken insanlardan bazıları yavaş yavaş geri dönüş yapmaya başlamıştı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı artmaya devam ediyor. İkili duygularla ülkelerine geri dönen Suriyeliler, Türkiye’deki yaşamlarını özleyeceklerini ifade ediyor.

DUYGULU VEDA MESAJLARI

Ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin son sözleri ise Türk halkına teşekkür etmeye yönelik oluyor. Rüya Cuma, “Türkiye’yi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi bıraktığım için üzülüyorum. Akrabalarım hepsi Suriye’de olduğu için gidiyoruz. Türkiye’deki güzel anılarımı asla unutmayacağım” şeklinde duygularını paylaştı. Türkiye’deki hatıralarını anlatan diğer bir Suriyeli Mustafa Bilide, “Türk milletine teşekkür ederim. Türkiye, bizim için bir ana gibi oldu. Ailemle tekrar bir araya gelmeyi çok istiyorum” dedi.

AİLE BİRLEŞİMİ VE MUTLULUK

Muhammed Demir İbrahimay da Türk halkına minnettar olduklarını belirtti. İbrahimay, “Türkiye, bizi savaştan aldı ve burada kendimizi güvende hissettik. Ailem Ramazan Bayramı’nda gitti, şu an ben de gidiyorum” şeklinde konuştu. Savaştan sonra ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen İmat İsmail de, “Başlarda Hatay’a geldim ama iş bulamadığım için İstanbul’a geçtim. Şimdi ailemin yanına giderek onları göreceğim için çok mutluyum. Türkler çok iyi insanlardı, onlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HATAY