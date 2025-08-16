Haberler

Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER HIZLANIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Suriye’deki gelişmelerin etkisiyle Türkiye’den toplam 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi. Açıklamaya göre, bu tarihten sonra gönüllü geri dönüşlerin artmasıyla birlikte, 2016 yılından bu yana geri dönen Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaşmış durumda. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 543 bin 711 olarak kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi’nde bulunan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nde işlemlerini sürdüren Suriyeliler, bu süreçte yaşadıklarını paylaşarak duygularını anlattı. Uzun yıllar boyunca Türkiye’de yaşamanın ardından vatanlarına dönüş yapmanın hüzünlü bir deneyim olduğunu ifade eden Suriyeliler, kendi topraklarına geri dönebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını bitirdi. Antrenman, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırşehir’de Yangınla Mücadele Sürüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde merada çıkan yangına yerel ekipler müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer alanı ziyaret etti.

