Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ulusa konuştu. Suriye’nin kalkınma sürecine girdiğini belirtti. Barış ve ortak çalışmayı vurguladı. Tüm Suriyeliler, bu topraklarındır. Dış müdahalelere izin verilmeyecek. Türkiye’ye teşekkür etti, destek bekliyor

SURİYE’CİN KALKINMA VE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma dönemine girdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye’de yaptığı konuşmada, Suriye’nin zor bir süreçten geçerek kalkınma ve yeniden inşaya başladığını ifade etti. “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak.” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına yönelik uzun süreli desteklerinden dolayı teşekkür etti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Şara, yeni dönemde Suriye’nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediğini vurguladı. “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.

SURİYE’NİN GELECEĞİNE İLİŞKİNLER

Şara, Suriye’ye destek veren ülkelere teşekkür ederek, “Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye’nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir.” açıklamasında bulundu. Şara’nın konuşmasından sonra, İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye gibi şehirlerde halk, destek gösterileri düzenledi.