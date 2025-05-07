Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Paris’te Macron ile buluştu

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’dan Avrupa’ya ilk resmi ziyaret

İLK RESMİ ZİYARET

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bu süreçte Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında eş-Şara ve Macron, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

SURİYE’DE BARIŞ VE İSTİKRAR

Macron, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanabilmesi için tüm toplum kesimlerinin korunması gerektiğini belirtti. “Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kökeni, dini, mezhebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Suriyelilerin korunması için her şey yapılmalı” şeklinde konuştu. Geçen mart ayında yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak, faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupa Birliği’ne bu suçlara karışanlara yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

Suriye’deki yeni yönetimin ülkeyi istikrara kavuşturması halinde Avrupa Birliği’nin yaptırımları kademeli olarak kaldırması gerektiğini ifade eden Macron, ABD’ye de seslenerek, “Bugün herkesin, ABD’liler de dahil çıkarına, bu yaptırımların kaldırılması için bizimle birlikte hareket etmekten geçiyor.” dedi. Ayrıca ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme konusunda aceleci olmaması gerektiğini de savundu. Macron, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiğini belirterek, “Bir ülkenin güvenliği, komşusunun toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlanamaz” açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRİLER VE CEVAP

Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, eş-Şara’nın ziyaretine “utanç verici” şeklinde tepki gösterdi. Macron, bu eleştirilere cevap olarak “Bunlar tamamen politik çıkar amaçlı pozisyonlar.” diyerek, bu tür davranışları eleştirdi.

GÜVEN ORTAMI VE YAPTIRIMLAR

Eş-Şara, Macron’un Suriye’nin yeniden inşasına destek teklifine teşekkür ederek, “Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek.” ifadelerini kullandı. Eş-Şara, mevcut ekonomik yaptırımların halkı cezalandırdığını belirterek, “Bu yaptırımların bugün hala yürürlükte olması için hiçbir gerekçe kalmamıştır.” şeklinde konuştu. Suriye’nin toparlanmasının önündeki en büyük engelin bu yaptırımlar olduğunu vurguladı.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Eş-Şara, İsrail ile dolaylı temasların yürütüldüğünü ve mevcut gerginliğin azaltılması için diplomatik kanalların açık olduğunu ifade etti. Ayrıca kendisine yönelik eleştiriler hakkında “Bizim hedefimiz Suriye halkını katleden rejimi durdurmaktı.” diyerek, sivil halkı hedef almamaya özen gösterdiklerini belirtti. Eş-Şara, ziyaretinde “Sezar” kod adlı eski adli fotoğrafçı Farid el-Mazhan ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.