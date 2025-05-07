Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara Paris’te Macron ile buluştu

GÖRÜŞME DETAYLARI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk resmi ziyaretle Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Burada, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında, eş-Şara ve Macron ortak bir basın toplantısı düzenledi.

BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMELİ

Macron, Suriye’de kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanabilmesi için tüm toplum kesimlerinin korunması gerektiğini belirterek, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kökeni, dini, mezhebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Suriyelilerin korunması için her şey yapılmalı” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, mart ayında yaşanan şiddet olaylarının faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğine dikkat çekti ve Avrupa Birliği’ne (AB) bu suçlara karışanlara yönelik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Macron, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkeyi istikrara kavuşturması halinde Avrupa Birliği’nin ekonomik yaptırımları kademeli olarak kaldırması gerektiğine değindi. ABD’ye de seslenerek, “Bugün herkesin, ABD’liler de dahil çıkarına, bu yaptırımların kaldırılması için bizimle birlikte hareket etmekten geçiyor. Başkana, eğer aynı çizgide devam ederse, bizim de aynısını yapacağımızı söyledim.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekme konusunda aceleci olmaması gerektiğini savundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da değinen Macron, bu saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini ifade ederek, “Bir ülkenin güvenliği, komşusunun toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlanamaz” diye belirtti.

TEPKİLER VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ

Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, eş-Şara’nın ziyaretini “utanç verici” olarak nitelendirdi. Macron bu eleştirilere yanıt vererek, “Bunlar tamamen politik çıkar amaçlı pozisyonlar. Bu tür çıkışlar siyaset değil, içgüdüsel refleksler.” dedi.

Eş-Şara, Macron’un Suriye’nin yeniden inşasına destek teklifine teşekkür ederek, “Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek. Geleceğimizi halkımız tayin edecek.” diye vurguladı.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ

Suriye’ye yönelik mevcut ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak eş-Şara, bu yaptırımların artık halkı cezalandırdığını belirtti. “Bu yaptırımların bugün hala yürürlükte olması için hiçbir gerekçe kalmamıştır.” ifadesiyle mevcut durumun halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Eş-Şara, ayrıca bazı arabulucular aracılığıyla İsrail ile yürütülen dolaylı temasları doğruladı ve mevcut gerginliği azaltma çabasında diplomatik kanalların açık olduğunu ifade etti. Eleştirilerine yanıt olarak da, “Bizim hedefimiz Suriye halkını katleden rejimi durdurmaktı.” dedi.

SEZAR İLE GÖRÜŞME

Eş-Şara, temasları kapsamında ayrıca, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad döneminde cezaevlerinde işkence gören binlerce kişinin fotoğraflarını dünyaya sızdıran ve günümüzde Fransa’da yaşayan “Sezar” kod adlı eski adli fotoğrafçı Farid el-Mazhan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.