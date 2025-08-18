Suriye Devlet Başkanı, SDG ile çatışmayı düşündü

Suriye’nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile olası çatışma hakkında endişelerini dile getirdi. Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirmeyi planlayan Şara, HTŞ’nın merkezi olan İdlib’de üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Suriyeli siyasetçi, SDG’nin 10 Mart’ta merkezi hükümetle yaptığı mutabakata uyabileceği izlenimini verdiğini, ancak bu duruma karşılık vermediğini belirtti.

SDG’NİN KONUŞMALARI VE ŞAM YÖNETİMİ

Şara, SDG için “Bazen sahadaki sinyaller müzakerelerde söyledikleri ile zıt düşüyor” dedi. Şam yönetiminin lideri, Suriye’de barışın sağlanması için Türkiye ile ABD arasında bir mutabakat olduğuna dikkat çekti. “Bu taraflar da barışçıl çözüm için uğraşıyor. Umarım ihtilaf yaşamayız. Birkaç ay içinde çözüleceğini umuyorum,” ifadesini kullandı. Şam yönetimi ve SDG liderleri, son olarak Fransa’nın arabuluculuğunda Paris’te buluşmayı planlıyorlardı. Ancak merkezi hükümet, SDG’nin 10 Mart’ta imzaladığı ve Şam’a katılım ön gören mutabakatı ihlal ettiğini öne sürerek görüşmeleri erteledi. Bunun yerine, müzakerelerin ya Şam’da ya da Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelerde yapılacağı duyuruldu.

ASKERİ HAZIRLIKLAR VE GERİLİM

SDG’nin müzakerelerin kesintiye uğramasından sonra sınırdaki askeri mevzilerini güçlendirmeye başladığı aktarıldı. Aynı şekilde, merkezi hükümet ve Türkiye destekli silahlı gruplar da, SDG kontrolündeki bölge civarında askeri yığınak gerçekleştirdi. Türkiye, PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’nin oluşturduğu SDG’yi terör örgütü kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin” ifadelerini kullanmış, Türkiye’nin durumu “milli güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit” olarak algılayacağını ve “müdahale edeceğini” belirtmişti.

PROTESTOLAR VE İSRAİL’İN MÜDAHALESİ

Suriye’nin kuzeyinde SDG ile merkezi yönetim arasında gerilim sürerken, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda vilayetinde büyük çaplı protestolar düzenlendi. Göstericilerin bazıları, Suriye’den ayrılma çağrısı yaparken merkezi hükümete bağlı güçlerin vilayetten çekilmesini talep etti. Protestolar sırasında İsrail bayrakları açanlar da görüldü. İsrail, Temmuz’da Dürziler, Bedevi aşiretler ve Şam’a bağlı güçler arasında çıkan çatışmalara müdahale ederek Dürziler lehine destek vermişti. Şam’ı hedef alan hava saldırıları düzenleyen İsrail, Dürzi azınlığını koruyacağını taahhüt etmişti. Ahmed Şara, yaşanan olaylarla ilgili güvenlik güçleri ve Suriye ordusu tarafından bazı “ihlaller” yapıldığını kabul etti. Aynı zamanda, Dürzi silahlı grupların da suç işlediğini ifade etti. Şara, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada, Şam’a karşı İsrail’den destek isteyen Dürzi liderlerine yönelik eleştirilerde bulundu ve Suriye’den ayrılma talebinde bulunan liderler için “cahil ve hayal dünyasında yaşayan siyasetçiler” ifadesini kullandı.