Suriye Dışişleri Bakanı Paris’te Görüştü

PARİS’TE TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞME YAPILDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle buluştu. Fransa’nın başkenti Paris’te, Suriye ile İsrail arasında resmi görüşmeler gerçekleşti. ABD’nin ara buluculuğunda düzenlenen bu toplantıda gerilimin azaltılması ve Suriye’nin iç işlerine müdahale edilmemesi gibi konular üzerinde duruldu.

İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Paris’teki bu görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Dermer ile Şeybani, ABD himayesinde bir ay içinde ikinci defa bir araya gelmiş oldu. Toplantının ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

