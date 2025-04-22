Suriye Dışişleri Bakanlığı Eski Diplomatik Süreç İstiyor

SURİYE’DE DİPLOMATLARA YENİ DÖNEM ÇAĞRISI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde görevlerinden ayrılan diplomatların, yeniden işe dönmeleri amacıyla form doldurmalarını istedi. Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ROL

Açıklamada, “Eski rejimden ayrılarak halkınızın yanında durduğunuz ve haklı davalarına destek verdiğiniz için üstlendiğiniz büyük ulusal rolün bilincindeyiz. Bu onurlu tarihi koruma ve belgeleme hassasiyetimizin yanı sıra yeni bir Suriye’nin inşa sürecinde rolünüzü yeniden canlandırmanın önemine inanıyoruz.” denildi. Bu çerçevede, devrik rejim döneminde Dışişleri Bakanlığından ayrılan diplomatların bilgilerini toplamak ve güncellemek adına özel bir formun doldurulması gerektiği ifade edildi.

REFAH İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Açıklama, toplanacak bilgilerin diplomatlarla yeniden iletişim kurulmasında kullanılacağına işaret etti. “İltica eden diplomatların” bu sürece katılımının, Suriye’nin gelecekteki “hassas sürecinde” yeniden birleşme ve işbirliği için önemli bir adım olacağı vurgulandı.