Suriye Dışişleri Bakanlığı, Toplantı Gerçekleşti

SURİYE CUMHURBAŞKANI’NDAN TARİHİ GÖRÜŞME

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile “tarihi bir görüşme” yaptığı bilgisini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının ana gündem maddelerinin Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtildi. Trump’ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği öne çıkarken, Şara’nın bölgesel ve uluslararası destekten duyduğu memnuniyet aktarıldı. Aynı zamanda Bin Selman’ın bu adımın bölgesel istikrara yönelik önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

İŞBİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Suriye-ABD işbirliği kapsamında terörle mücadele ve istikrarı engelleyen Suriyeli olmayan silahlı grupların ortadan kaldırılması konularının ele alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ikili koordinasyonun takibi ve varılan anlaşmaların güçlendirilmesi amacıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.