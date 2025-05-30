Suriye Enerji Bakanı Anlaşma Yaptıklarını Açıkladı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAPSAMLI ANLAŞMA

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ülkedeki enerji sektöründe gerçekleştirilen en büyük ve önemli anlaşmalardan birine imza attıklarını duyurdu. Beşir, “Anlaşma kapsamında dört doğal gaz santrali ve bir güneş enerjisi santrali inşa edilecek. Bu projelerle toplamda 5 bin megavatlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. Enerji Bakanı, Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD merkezli Power International’ın oluşturduğu konsorsiyum ile Suriye Enerji Bakanlığı arasında Şam’da imzalanan 7 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşmasını değerlendirdi.

YATIRIM SÜRECİNİN BAŞLANGICI

Beşir, imzalanan anlaşmanın Suriye’de yatırım sürecinin başlangıcını simgelediğini ve enerji arzında köklü bir iyileşme olacağını belirtti. Yatırımların, hizmet kalitesini artıracağını, yeni iş imkânları yaratacağını ve genel ekonomik, sosyal kalkınmaya katkıda bulunacağını vurguladı. “Anlaşma dört adet doğalgaz santrali ile bir güneş enerjisi santralini kapsayacak. Toplamda 5 bin megavat üretim kapasitesine sahip olacağız.” şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLARIN ENGELİ

Suriye’ye uzun yıllar boyunca uygulanan uluslararası yaptırımların birçok yatırımcı için caydırıcı olduğunu hatırlatan Beşir, “Pek çok şirket farklı sektörlerde yatırım yapmak istiyordu ancak önlerindeki en büyük engel, yaptırımlardı. Yaptırım engellerinin kalkmasıyla birlikte yatırımcılar daha cesur adımlar atıyor.” ifadelerinde bulundu. Anlaşmanın, bu sürecin en somut örneği olduğunu belirten Beşir, projelerin bir ABD’li, iki Türk ve bir Katarlı şirketin ortaklığıyla yürütüleceğini belirtti.

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİKLERİ

Enerji işbirlikleri hakkında Türkiye ve Ürdün ile yürütülen çalışmalara değinen Beşir, doğal gaz tedariki konusunda sürdürdükleri planların devam ettiğini açıkladı. Beşir, “Türkiye ve Ürdün ile 400 kilovoltluk yeni bir elektrik bağlantı hattını devreye almak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, önümüzdeki yılın ilk aylarında arz ve kullanım süresinde ciddi bir artış sağlamak.” dedi.

Beşir, Suriye genelinde evlere ulaşan elektrik miktarının yaklaşık 1500 megavat seviyelerinde olduğunu ve günlük ortalama 3 ila 4 saat elektrik verilebildiğini aktardı. Bu hamlelerin Suriye’de yaşam koşullarını, sosyal ve ekonomik göstergeleri ve kalkınma alanındaki verileri iyileştireceğini belirterek, “Önümüzdeki yılın ilk iki, üç ayında elektrik arzı ve kullanım süresinde ciddi bir artış sağlanacak.” diye ekledi.

SURİYE YATIRIMA HAZIR BİR ÜLKE

Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye’nin yatırım fırsatları sunan bir ülke olduğunu vurgulayan Beşir, “Bu anlaşma, tüm sektörlere açık bir çağrıdır. Suriye artık yatırıma hazır bir ülke. Fırsatlar çok büyük, şirketler sıraya girmeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.