Suriye Geçiş Yönetimi Anayasa Beyannamesi İmzalandı

YENİ ANAYASA BEYANNAMESİ İMZALANDI

Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmet eş-Şera, yeni anayasa beyannamesini imzaladı. Eş-Şera’nın 13 Mart’ta imzaladığı 53 maddelik bu beyanname, geçici bir anayasa olarak işlev görecek. Asıl anayasanın hazırlanmasının beş yıl sürmesi planlanıyor. Beyanname, önceki Suriye anayasasında olduğu gibi Suriye Devlet Başkanı’nın Müslüman olmasını zorunlu kılıyor ve İslam kanunlarının yasamanın temel kaynağını oluşturduğunu vurguluyor. Geçici anayasa, ülkenin resmi adının Suriye Arap Cumhuriyeti olarak kalmasını öngörüyor. Ayrıca, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, kadın hakları, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi temel unsurları da güvence altına alıyor.

EŞ-ŞERA’NIN AÇIKLAMALARI

Eş-Şera, belgeyi imzalarken “Suriye için zulmü adalet ile değiştirdiğimiz yeni bir tarih olmasını temenni ediyoruz” dedi. Şam yönetimi, 8 Aralık’ta Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra Ocak ayında Suriye’nin eski anayasasını, meclisini, devlet kurumlarını ve güvenlik kurumlarını fesh etti. Bunun sonucunda seçimler düzenlenene kadar ülkeyi yönetecek bir geçiş yönetimi kuruldu ve başına Ahmet eş-Şera atandı. Eş-Şera, Mart ayı başında yedi kişilik bir anayasa komitesi oluşturdu ve bu komiteye “geçiş dönemi için hukuki çerçeveyi düzenleyecek” yeni anayasa beyannamesi hazırlaması görevini verdi.

KOMİTE BAŞKANI VE YENİ MECLİS

Anayasa komitesinin başkanı Dr. Abdülhamid el-Awak, beyannamenin “toplumsal güvenlik ile haklar ve özgürlükler arasında denge kurmayı” hedeflediğini ifade etti. Aynı zamanda Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi olan el-Awak, devlet başkanının geçiş döneminde olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip olacağını belirtti. Yeni kurulacak olan “Halk Meclisi”nin yasamada tamamen söz sahibi olacağına vurgu yaptı. Bu meclisin üyelerinin üçte ikisi eş-Şera tarafından seçilen bir komite aracılığıyla atanacak. Üçte biri ise Suriye devlet başkanı tarafından belirlenecek. Kalıcı bir anayasayı hazırlamak amacıyla yeni bir komite de oluşturulacak.

SDG’DEN TEPKİ

Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçici anayasayı eleştirerek reddetti. SDG’den yapılan açıklamalarda, beyannamenin maddeleri ve genel çerçevesinin devrilen Beşar Esad’ın Baas hükümetinin politikalarını andırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, geçici anayasada Kürtler ve Hristiyanlar gibi Suriye’deki etnik ve dini azınlıkların görmezden gelindiği vurgulandı. SDG, “Dar görüşlü uygulamalar ve çağdışı siyasi fikirlerin” Suriye’yi geriye götüreceği ve ülkedeki anlaşmazlıkları derinleştirebileceği uyarısını yaptı.

Türkiye-Suriye İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ahmet eş-Şera ve SDG komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart’ta SDG’nin ve kontrolündeki bölgelerin Şam’a bağlanması için sekiz maddelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, Kürtler dahil tüm azınlıkların haklarının gözetileceği ve Kürtlere anayasal haklar verileceği ifade ediliyor. Suriye’de geçici anayasanın imzalandığı gün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu bir heyet, Şam’da mevkidaşları ve Ahmet eş-Şera ile bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren bu temaslarda Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.