Suriye: Golan Tepeleri bizimdir

Suriye hükümetinden Golan Tepeleri ile ilgili açıklama geldi.

- Reklam -

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına Suriye’den de yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Golan Tepeleri’nde İsrail’in hâkimiyetini tanımanın vakti geldiği yönündeki açıklaması Suriye tarafından kınandı.

Suriye resmi haber ajansının aktardığına göre bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Trump’ın ifadelerinin ABD’nin İsrail’e yönelik ‘körü körüne tarafgirliğini’ gösterdiğine vurgu yaptı.

“Açıklamalar Golan’ın Suriye ve Arap toprağı olduğu ve olmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor” diyen kaynak, “Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı” diye devam etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri’nde İsrail Egemenliğini ABD’nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi” demişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da yine Twitter’dan Trump’a teşekkür etmişti.

TRT