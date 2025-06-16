Suriye Hava Sahası Geçici Kapatıldı

HAVACILIK OTORİTESİNDEN AÇIKLAMA

Suriye hava sahasının geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasının yarın sabah saat 05.00’e kadar kapalı kalacağını duyurdu.

HAVACILIK FAALİYETLERİ ETKİLENECEK

Bu durum, hava trafiği üzerinde belirli etkiler yaratması bekleniyor. Sivil havacılıkla ilgili tüm uçuşların, bu süre zarfında farklı düzenlemelere tabi olabileceği belirtiliyor. Uçuş planlamalarının buna göre ayarlanması gerektiği ifade ediliyor.