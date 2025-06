Suriye Hava Sahasını Uçuşlara Kapatıyor

SURİYE’DEN HAVA SAHASINI KAPATMA KARARI

Suriye, bölgede artan çatışmalar nedeniyle sabah saat 05’e kadar hava sahasını uçuşlara kapatma kararı aldığını duyurdu. İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırarak her geçen gün şiddetleniyor. Söz konusu çatışmalarda her iki taraf da çok sayıda yaralıya neden olurken, can kaybı sayısı da maalesef artış gösteriyor.

BÖLGESEL TENSİYON ARTMAKTADIR

İki ülke arasındaki çatışmalar, bölgenin genelinde tansiyonu yükseltiyor. Bu durum, Yemen’deki İran destekli Husiler’in de İsrail’e yönelik saldırılar düzenlemesine sebep oluyor. Hamas’ın zaman zaman İsrail’e saldırılar gerçekleştirdiği bildirilirken, bu gergin ortam uluslararası kaygıları artırmaktadır. Hava saldırıları süreklenirken, Suriye’nin aldığı yeni karar dikkat çekiyor. Alınan karar doğrultusunda, hava sahasının uçuşlara kapatıldığı ve bu durumun sabah saat 05’e kadar geçerli olacağı açıklanıyor.