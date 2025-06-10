Suriye Hava Yolları İstanbul’a Uçuş Başlatıyor

SURİYE’DE UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Suriye’de, Esad rejiminin sona ermesinin ardından yeniden uluslararası uçuşlara kapı açıldı. Ülkenin milli hava yolu olan Suriye Hava Yolları, bu akşam İstanbul Havalimanı’na sefer düzenlemeye başlıyor.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ UÇUŞLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Türk Hava Yolları’nın Suriye’nin başkenti Şam’a seferlerine başlamasıyla birlikte, Türkiye ile Suriye arasındaki uçuş seferleri giderek artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda, Suriye Hava Yolları’nın Şam’dan İstanbul’a gerçekleştireceği ilk sefer bu akşam yapılacak.

HAFTADA BEŞ GÜN UÇUŞ PLANI

Suriye Hava Yolları’nın sefer programı, haftada 5 gün olarak organize ediliyor. Uçuşlar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.