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Suriye Hava Yolları İstanbul’a uçuyor

ULUSLARARASI UÇUŞLARDA YENİ DÖNEM

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte uluslararası uçuşlara kapılarını açan Suriye, bu akşam İstanbul Havalimanı’na ilk seferini düzenleyecek. Bu kapsamda ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi olan Suriye Hava Yolları, yeni uçuşlarını başlatıyor.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ARTAN SEFERLER

Türk Hava Yolları’nın (THY) Suriye’nin başkenti Şam’a uçuş seferlerine başlamasının ardından iki ülke arasında düzenlenen uçuşların sayısı giderek artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda, Suriye Hava Yolları bu akşam ilk seferini Şam’dan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirecek. Uçuşların haftanın beş günü, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılması planlanıyor.

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