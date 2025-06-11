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Suriye Havayolları İstanbul Uçuşlarına Başladı

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UÇUŞLAR YENİDEN GERİ DÖNDÜ

Suriye resmi haber ajansının aktardığına göre, Suriye Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanarak İstanbul Havalimanı’na indi.

İÇ SAVAŞ SONRASI İLK SEFER

Şam-İstanbul rotasında gerçekleşen bu uçuş, 2011 yılında patlak veren iç savaşın ardından askıya alınmış tarifeli seferlerin yeniden başlatıldığını gösteriyor. Bu gelişme, iki ülke arasında sivil havacılık bağlantısının uzun bir süre aradan sonra tekrar tesis edileceği anlamına geliyor.

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