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Suriye Hükümeti, Haciz Kararını Kaldırdı

HACİZ KARARLARI KALDIRILDI

Suriye yönetimi, Beşşar Esed rejimi döneminden yeniden ortaya çıkan 91 binden fazla kişiyi etkileyen haciz kararlarını iptal etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı, devrimci muhaliflerin mülklerine el koymak üzere çıkarılan haciz kararlarını geçersiz kılan bir kararname yayımladı.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bu kararın Suriye hükümetinin vatandaşlarına yönelik adaletsizliği sona erdirme ve hak sahiplerine haklarını geri verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Bakan Berniyye, alınan haciz kararlarının “hiçbir hukuki dayanağı ve yargısal prosedürü olmayan, haksız güvenlik direktiflerine dayalı” olarak yapıldığını ve öncelikle Suriye devrimine destekleyen bireyleri hedef aldığını vurguladı.

MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Önceden alınan el koyma kararlarından etkilenen 91 binden fazla kişi için özür dileyen Berniyye, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışarak, kararın en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

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