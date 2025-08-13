Suriye Hükümeti, SDG’ye Askeri Operasyon Hazırlıyor

SURİYE’DE YENİDEN YÜKSELEN TANSİYON

Suriye’deki durum yeniden tırmanıyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin yaptığı açıklamaya göre, Suriye hükümeti, SDG’nin kontrolündeki alanlara yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına girişti. Selvi, yapılan anlaşma gereğince SDG’nin yıl sonuna dek Suriye ordusuna entegre olmasının ve Tişrin Barajı ile çeşitli stratejik noktaların Suriye hükümetine devredilmesinin hedeflendiğini aktarıyor. Ancak, “Ama SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı. SDG’nin bu tavrı sabırları taşırmaya başladı,” diyor.

ASKERİ OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR

Selvi’nin belirttiğine göre, “Suriye’de SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yapılıyor. Ama askeri operasyona Türkiye değil, Suriye hükümeti hazırlanıyor.” SDG, operasyonu engellemek için İlham Ahmed liderliğindeki bir heyeti Şam’a göndermiş durumda. Fakat, Suriye yönetimindeki sabrın tükendiği gözlemleniyor. Mazlum Abdi, 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmayı taahhüt etmişti. Söz konusu anlaşmanın gereklilikleri arasında Tişrin Barajı ve sınır kapıları ile havalimanı ve enerji sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi bulunuyordu. Bu süreçte SDG’nin silah bırakması ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanması hedefleniyordu.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN İNATÇI TAVIR

Ancak SDG, henüz taahhütlerini yerine getirmediği gibi, uluslararası ilişkiler geliştirerek yeni şartlar öne sürmüş durumda. Selvi, “SDG’nin bu tavrı sabırları taşırmaya başladı,” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Suriye hükümeti, SDG’nin kontrolündeki alanlara yönelik askeri operasyon hazırlıklarını sürdürürken, SDG de İlham Ahmed başkanlığındaki heyeti Şam’a göndererek çözüm arıyor. Fakat Suriye yönetimi, SDG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilerek sınır kapılarını teslim etmesini talep ediyor. Tişrin Barajı’nın teslimi konusundaki ısrar ise devam ediyor.