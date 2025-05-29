Suriye İçin Yatırım Kapısı Açıldı

SURİYE İÇİN YATIRIM FIRSATLARI AÇILIYOR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı sonrası, Suriye’ye milyarlarca dolarlık uluslararası yatırım yapılmasının önünün açıldığını aktardı. Barrack, X hesabından yapmış olduğu paylaşımında, “Bugün Şam’da imzalanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, bölgesel ortaklıkların ve işbirliğinin yeni bir yol açmasının ilk büyük örneği.” şeklinde ifadeler kullandı.

ULUSLARARASI YATIRIMLARDA YENİ DÖNEM

Büyükelçi Barrack, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını duyurmasının ardından, Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın ABD tarafından açıldığını belirtti. Barrack, “Trump sayesinde Suriye artık iş dünyasına açık. Katar ve Türkiye sayesinde eski sınırlar ve engeller ortadan kalkıyor. Kaos değil, ticaret zamanı.” diye değerlendirdi.