Suriye İle Ticaret 219 Milyon Dolara Ulaştı

TRADE WITH SYRIA INCREASES SIGNIFICANTLY

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında yeni hükümet, Türkiye ile olan ticaretini hızlandırıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’deki iç savaşın göç, terör ve Türkiye’nin Orta Doğu ile Körfez’e ticaret akışını nasıl etkilediğini vurguladı. Bolat, ocak ayının ilk 25 gününe ait ticaret verilerini paylaştı. Bakan Bolat’ın ifadelerine göre, 1-25 Ocak 2024’te Suriye’nin kuzeyine yapılan ihracat 161 milyon dolardan bu yılın aynı döneminde %35,5 artışla 219 milyon dolara yükseldi.

CUSTOMS REGIME CHANGES ANNOUNCED

Bakan Bolat, 11 Ocak’ta 6 bin 302 gümrük tarifesinde değişikliğe gidildiğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırlarındaki gümrük kapıları dahil olmak üzere, Suriye ile yeni ve ortak bir gümrük vergisi rejimi uygulamasına geçildiğini ifade etti. Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2007 yılında imzalandığını ve iç savaş nedeniyle askıya alındığını hatırlattı. “En geniş anlamda yeniden canlandıralım, bir araya gelelim ve ürün bazında gerekli çalışmaları yapalım” teklifi üzerine Suriye’den olumlu dönüş aldıklarını bildirdi.

EXEMPTION ON BASIC NECESSITIES

Bolat, temel ihtiyaç ürünlerinde gümrük vergisi artışlarının Suriye içinde yüksek enflasyona yol açacağını belirterek, bu ürünlerde indirim yapılmasının enflasyona karşı faydalı olacağını ifade etti. Bakan yardımcısının yaptığı teknik ziyaretin ardından süt, yumurta, un, demir çelik ve plastik ürünler gibi temel ürünlerde ciddi gümrük vergisi indirimlerine gidileceği resmi olarak bildirildi.

EXPORTS ON THE RISE

Ex-çığ ile ilgili değerlendirme yapan Bolat, Suriye’nin kuzeyine geçen yıl 2,2 milyar dolar ihracat, 450 milyon dolar ithalat yapıldığını bildirdi. 1-25 Ocak 2024’te ihracatın %35,5 artış göstermesi, “Suriye gümrük vergilerini artırdı, Türkiye’den mal almıyor” tarzındaki eleştirilerin temelsiz olduğunu kanıtlıyor. 11 Ocak’tan 25 Ocak’a kadar olan süreçte gerçekleştirilen ihracatın 130 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

VEHICLE TRAFFIC CONFIRMS TRADE GROWTH

Bolat, Hatay’daki Cilvegözü, Zeytindalı ve Yayladağı gümrük kapılarından 15-20 Ocak tarihlerinde Suriye’ye 532 aracın geçtiğini aktardı. Bu yılın ilk 5 gününde 527 aracın Suriye’ye gittiğine dikkat çekerek, “11 Ocak’tan önceki araç sayısından daha fazla tırımız Suriye’ye ihracat taşıması yapmıştır” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, diğer gümrük kapılarında da ihracat taşıma sayısının arttığını sözlerine ekledi.