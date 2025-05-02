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(Suriye) – İsrail Hama’da Shtaha’yı Vurdu

SURİYE’DE İSRAİL HAVA SALDIRILARI

Suriye devlet medyası, İsrail’in Hama’daki Shtaha köyü yakınlarını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini ve Şam ile Lazkiye’de de saldırıların gerçekleştirildiğini aktarıyor. Suriye devlet haber ajansına göre, İsrail savaş uçakları, başkent Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava operasyonları gerçekleştirdi.

RESMİ AÇIKLAMALAR YETERSİZ

Saldırılar sonrasında, kentlere yönelik gerçekleşen saldırıların etkilerine dair resmi kaynaklardan henüz bir bilgi ya da açıklama yapılmadı. Bu durum, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekiyor.

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