Haberler

Suriye’li Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE HASTANE SÜRECİ

Batman’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, geç saatlerde Batman Belediyesi önünde gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çabalayan Abbas El Mahmud’a, V.K. (34) idaresindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı durumdaki Abbas, ilk müdahale sonrası Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Abbas El Mahmud’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Bu trajik kaza, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivasspor Samsunspor’la Deplasmana Çıkıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklar sürecek.
Haberler

Muş’ta Engelliler Haftası Etkinliği Yapıldı

Muş'ta Engelliler Haftası etkinliğinde özel bireyler sahne alarak izleyicilerden alkış topladı. Okul Müdürü etkinliğin sosyal yaşama katılımı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.