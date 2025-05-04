Suriye Lideri Ahmed Eş-Şara, Şerifov’u Ağırladı

GÖRÜŞME VE ZİYARETİN DETAYLARI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov’u resmi ziyaret kapsamında kabul ediyor. Şerifov’un Suriye’ye yaptığı bu ziyaret sırasında, iki ülke arasında ilişkiler, bölgesel meseleler ve ticaret konuları üzerinde duruluyor.

HEYETİN GÖRÜŞMELERİ

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov’un yanında bulunan heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geliyor. Ayrıca, Suriye’nin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar, Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih ve Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko ile de görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.