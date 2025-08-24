Suriye Merkez Bankası Yeni Banknotlar Açıklandı

YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRİYOR

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak piyasaya sürüleceğini ve bu banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını duyurdu. Husariyye, yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkedeki nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin daha kolay hale getirilmesi amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirtti.

AŞAMALI PİYASA SUNUMU

Başkan Husariyye, yeni banknotların ilk aşamada mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceğini vurguladı. Ayrıca mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti. İkinci aşamada ise eski banknotların yenileriyle değiştirilmesine başlanacağını ve üçüncü aşamada bu değişimin sadece Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını açıkladı.