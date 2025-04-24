Suriye’nin Askeri Varlığı Süreklidir

SURİYE’DEKİ ASKERİ VARLIKLAR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, “Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığı var, Rusya’nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz” dedi. Eş-Şara, başkent Şam’da The New York Times gazetesine verdiği röportajda, “Suriye’de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir” ifadesini kullandı. Hükümeti, hem Türkiye hem de Beşar Esad’ın önemli müttefiki olan Rusya ile askeri destek müzakereleri yürüttüğünü söyledi. Eş-Şara, iki ülkeden askeri destek alma ihtimaline değinerek, geçmişteki anlaşmaları iptal ettiklerini ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecinde olduklarını vurguladı.

GÜVENLİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Eş-Şara, “Rejimin yıkılması ve Suriye’nin içinde bulunduğu yeni durum, bölgede tamamen yeni güvenlik ilişkilerinin önünü açtı” açıklamasını yaptı ve bölgesel ülkelerin ile Avrupa’daki pek çok ülkenin Suriye’nin istikrarında büyük çıkarı olduğuna dikkat çekti. Ülkedeki askeri üsleri işaret eden eş-Şara, tüm askeri varlığın Suriye’nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini ifade etti. Yeni anlaşmaların, Suriye’nin bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını garanti altına alması gerektiğini belirtti.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Eş-Şara, Rusya’nın Suriye ordusuna uzun yıllardır destek verdiğini ve gelecekte Rusya’nın ya da diğer ülkelerin yardımına ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi. “Şimdiye kadar Rus üretimi silahlara alternatif olarak başka ülkelerden teklif almadık” dedi. Ayrıca, “Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesidir. Suriye’nin silahları tamamen Rus’tur” ifadesini kullandı. Suriye’nin uzun yıllardır güvendiği gıda ve enerji anlaşmalarının mevcut olduğunu söyledi.

ABD’YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Aynı röportajda, ABD’ye yaptırımların kaldırılması konusunda çağrıda bulundu. Eş-Şara, “Yaptırımlar, önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak uygulanmıştı” dedi. ABD’nin yaptırımların kaldırılması için sunduğu talepleri eleştiren eş-Şara, bazı şartların “tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini” belirtti. Ayrıca, Suriye’nin topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmaması konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

Eş-Şara, mart ayında Alevilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara da değindi, hükümetinin barışı korumaya kararlı olduğunu ve şiddetten sorumlu olanları yargılayacağını açıkladı. Suriye gibi büyük bir ülkede yetenekli bir ordu kurmanın zaman alacağını belirten eş-Şara, “Bu kendi başına büyük bir zorluk teşkil ediyor. Biraz zaman alacak” dedi.