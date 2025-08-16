Suriye’nin Birliği İçin Protesto Yaptılar

İDİB’DEKİ DÜRZİLERDEN GÖSTERİ

Suriye’nin kuzey bölgesindeki İdlib’de yaşayan Dürziler, Süveyda’nın bölünmesini isteyenlere yönelik bir gösteri düzenleyerek ülkenin birliğini savunduklarını ve ayrılıkçı söylemleri reddettiklerini duyurdu. Summak Dağı’nda toplanan Dürzi topluluğu, Maaret İhvan köyünde gerçekleştirdikleri protestoda, Süveyda’dan yükselen ayrılıkçı seslere karşı güçlü bir tepki gösterdi. Göstericilerin taşıdığı dövizlerde, “Siyonizmin ajanlarına hayır, Süveyda’nın pusulası Şam’dır”, “Summak Dağı’ndan Arap Dağı’na mesajımızdır: Bölünmeye ve ayrılmaya hayır”, “Siyonizmin ajanları Hecri ve SDG alaşağı olsun”, “Suriye halkı birdir”, “Birleşik Suriye için evet” ve “Yaşasın Suriye, İsrail alaşağı olsun” gibi ifadeler yer aldı.

HECRİ’NİN TEMSİL ORANI

Protestoya katılan Halit Ali, yaptığı açıklamada, bazı çevrelerin devrik rejim unsurlarıyla işbirliği yaparak Süveyda’ya İsrail’i davet eden ve federal yapıyı savunan çağrılarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ali, İsrail’in geçmişte Lübnan’daki bazı grupları kullandığını ve sonra onları yalnız bıraktığını belirterek, “(İsrail) Şimdi de aynı oyunu oynuyor. Bu girişimler Summak Dağı halkını temsil etmiyor. (Dürzi lider Hikmet el-Hecri) Hecri’nin yaptığı çağrılar sadece kendisini bağlar.” dedi. Ali ayrıca, “Bütün Summak Dağı İdlib’dir, İdlib de Summak Dağı’dır. Hecri, Süveyda halkının yüzde 10’unu bile temsil etmiyor.” sözlerini de ekledi.

SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK

Bir diğer gösterici Mazen Rezzuk, “Biz Suriye hükümetinin yanındayız. İsrail düşmandır ve asla dost olamaz. Onun medyası insanları kandırmaya çalışıyor. Bizim pusulamız Şam’dır, kardeşimiz Suriye halkıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Gösteriye katılan Hammud Çerkez ise “fitne çıkaran seslere” ve dış güçleri yardıma çağıranlara karşı net bir “hayır” demek için toplandıklarını belirtti. Çerkez, “Bölünmeye hayır diyoruz. Süveyda’daki kardeşlerimize sesleniyoruz, elbisesini çıkaran üşür. Bizim elbisemiz Suriye’dir. İsrail’in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz.” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SURİYE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ülkenin birliğine bağlı olduklarını vurgulayan Çerkez, Suriye’nin güneyinde, Süveyda’da İsrail ile işbirliği çağrısı yapan kişi ve grupların Dürzi toplumunu temsil etmediğinin altını çizdi. Göstericilerden Hayel Hallaco, “Tüm Suriye için buradayız. Bölünmeye hayır diyoruz ve lider Ahmed Şara’nın yanındayız.” dedi. Midyen Razuuk da Suriye hükümetinin yanında olduklarını açık bir şekilde ifade etmek istedikleri için bir araya geldiklerini belirtti ve “Dürziler olarak, bölünmenin her türlüsüne hayır diyoruz.” şeklinde konuştu. Hazem Zeydan ise, “Suriye’nin birliğinden yanayız ve liderimiz Ahmed Şara’nın arkasındayız. Zaman ne kadar zor olursa olsun biz Suriyeliyiz. Tüm özgür Suriyeliler adına ayrılığa hayır, birleşik bir Suriye’ye evet diyoruz.” ifadelerini kullandı.