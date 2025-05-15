Suriye’nin Birliğine İzin Vermeyeceğiz

HALKINA SESLENİYOR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ulusa seslendiği konuşmasında, Suriye’nin barış ve birlik toprakları olacağına dair sözler verdi. “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Eski rejimin halkımızı parçalamayı amaçlayan anlatılarını canlandırmasına izin vermeyeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı. Eş-Şara, ülkenin yeniden inşasına yerli ve yabancı sermayenin katılımını sağlamaya yönelik azimlerini dile getirerek, “Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Eş-Şara, konuşmasında Suriye’nin eski rejim döneminde yaşadığı trajik durumu hatırlatarak, “Devletin kaynakları, katil hırsızlar tarafından yok edildi ve yağmalandı. Suriye, halkı, komşuları, bölgesi ve dünya için itici ve yabancılaştırıcı bir ortam haline geldi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ancak eski rejimin devrilmesiyle Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan eş-Şara, “Halkımız büyük bir sevinç yaşadı. Bu sevinci komşu ülkelerdeki kardeşlerimiz ve hatta tüm dünya da paylaştı” dedi. Kardeş ülkelerin bu süreçte Suriyelilerin mutluluğuna katıldığını, böylece umut dolu bir geleceğe açılan bir pencerenin belirdiğini kaydetti.

ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Son altı ayda Suriye’nin mevcut durumunu ele almak amacıyla öncelikler belirlediklerini söyleyen eş-Şara, iç birliği korumak, güvenliği sağlamak, silahları kontrol altında tutmak gibi birçok adım attıklarını belirtti. Eş-Şara, “Tüm bu adımlar Suriye’nin yeni gerçekliğini diğer ülkelere anlatmak amacıyla yürütülen diplomatik faaliyetlerle eş zamanlı olarak atıldı” dedi. Suriye, uluslararası forumlara katıldığını ve bayrağının Birleşmiş Milletler’de dalgalandığını belirten eş-Şara, “Kardeş ülkelerin ilgisini gördük ve tüm dünyanın Suriye’yi sevdiğini, onunla ilgilendiğini fark ettik” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI DESTEK

Eş-Şara, Suudi Arabistan yönetimiyle yapılan görüşmelerin destek bulduğunu ifade ederek Türkiye yönetimine de teşekkür etti. “14 yıldır milyonlarca Suriyeliye, taşıdıkları tüm yüklerle ev sahipliği yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettim” dedi. Ayrıca, birçok Arap ülkesinin yeni Suriye yönetimine olumlu baktığını ve destek verdiğini belirten eş-Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldiğini, Avrupa Birliği’nin önemli ülkelerinin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde istekli olduğunu aktardı.

HAKİKİ KARDEŞLİĞİ KUTLUYORUM

Suriye halkının sevinci ve yeni yönetimine bağlılığının, uluslararası kamuoyunu etkileme konusunda önemli bir etki sağladığını da belirten eş-Şara, yurtdışındaki Suriyeli toplulukların çıkardığı olumlu etkilerden bahsetti. Suriye’nin içindeki kardeşlik ruhu, komşuluk ilişkileri ve bu süreçte yaşanan birlik olgusuna dikkat çeken eş-Şara, “Bunu hep birlikte görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, sadece Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını değil, aynı zamanda bölge halkları arasında hakiki kardeşliğin geri dönüşünü kutladığını belirtti.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Eş-Şara, Suriye’nin yeniden inşası için uzun bir yol olduklarını ve tüm yatırımcıları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet etti. Suriye’nin barışın ve birliğin toprakları olacağına dair bir vaatte bulunan eş-Şara, “Artık güç mücadelelerinin alanı veya yabancı emellerin sahnesi olmayacağız” diye konuştu. Eş-Şara, “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bu topraklar, tüm Suriyelilere aittir ve birlikte yaşama kültürü tarihimiz boyunca mirasımız olmuştur” ifadelerini kullandı.