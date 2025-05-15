Suriye’nin Bölünmesine İzin Vermeyeceğiz

SURİYE’NİN BÜYÜK KADRİYETİNE VURGU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin barışın ve birliğin temeli olacağına dair taahhütte bulundu. “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Eski rejimin halkımızı parçalamayı amaçlayan anlatılarını canlandırmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Suriye’nin yeniden inşası için yerli ve yabancı sermayenin katılımını sağlama hususunda kararlı olduklarını belirten eş-Şara, “Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür eden eş-Şara, Suriye halkının yaşadığı zorlukları ve devletin geçmişteki trajik dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HUKUKİ REFORMLAR

Eş-Şara, konuşmasında Suriye’nin eski rejim döneminde yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Devletin kaynakları, katil hırsızlar tarafından yok edildi ve yağmalandı. Suriye, halkı, komşuları, bölgesi ve dünya için itici ve yabancılaştırıcı bir ortama dönüştü” şeklinde belirtti. Bu dönemin sona ermesiyle Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı ve “Halkımız büyük bir sevinç yaşadı. Bu sevinci komşu ülkelerdeki kardeşlerimiz ve hatta tüm dünya da paylaştı” dedi.

DİPLOMATİK ADIMLAR VE STRATEJİK İLİŞKİLER

Suriye’nin mevcut durumunu ele almak için belirledikleri öncelikler ve atılan adımlardan da söz eden eş-Şara, “İç birliği ve toplumsal barışı korumak, güvenliği tesis etmek, silahları denetim altına almak ve çeşitli reformlar yapmak için yoğun çaba sarf ettik” diye konuştu. Bu süreçte Suriye’nin uluslararası arenada etkinliğini artırdığına ve birçok diplomatik faaliyette bulunduğuna dikkat çeken eş-Şara, “Kardeş ülkelerin ilgisini gördük ve tüm dünyanın Suriye’yi sevdiğini, onunla ilgilendiğini fark ettik” açıklamalarında bulundu.

Eş-Şara, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde devletin hedeflerini yineleyerek, yerli ve yabancı yatırımcıları projelere katılmaya davet etti. “Suriye’nin barışın ve birliğin toprağı olacağına, kendisine iyi niyetle uzanan her ele sadakatle karşılık vereceğine söz veriyoruz,” diyen eş-Şara, ülkenin iç ve dış boyutlarda bir birlik oluşturma amacında olduğunu ifade etti. Siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın Suriye’nin geleceğinde büyük rol oynayacağını vurguladı.