Suriye’nin Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı

SURİYE CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları engellemek amacıyla arabulucularla iletişimde olduklarını bildirdi. Fransa’yı ziyaret eden Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi. Şara, “Arabulucularla birlikte bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİNE TEPKİ

İsrail’in Suriye’ye yaptığı müdahalelerin düzensiz ve rastgele olduğunu belirten Şara, “Ayrıca İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal etmiştir. Şam’a ulaşmamızdan itibaren, ilgili tüm taraflara Suriye’nin 1974 anlaşmasına sıkı bir bağlılık içinde olduğunu ve UNDOF güçlerinin (Birleşmiş Milletler’in Golan Tepeleri’ndeki Ateşkes Gözlem Gücü) mavi hatta geri dönmeleri gerektiğini bilgi verdik.” dedi. Şara, İsrail ile ilişkisi olan tüm ülkelerle irtibat kurarak, İsrail’in Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması ve hava sahasını ihlal etmemesi için baskı yapma çabalarından bahsetti.

YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK SORUNLAR

Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımlara değinen Şara, bu yaptırımların sürmesi için hiç gerekçe olmadığını söyledi. Suriye’nin Avrupa’daki durumla doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Şara, “Ülkenin güvenliğinin istikrarı, ekonomi ve ekonomik büyümeyle bağlantılıdır. Ancak mevcut yaptırımlar, bu süreci doğrudan engelleyen ciddi zorluklar yaratmaktadır.” şeklinde konuştu. Şara, Macron ile yaptıkları görüşmede yaptırımların olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını dile getirdi ve “Sayın Macron’un bu konuda anlayışlı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

YABANCI SAVAŞÇILAR VE VATANDAŞLIK

Yabancı savaşçılarla ilgili bir soruya Ahmed Şara, Esed rejimine karşı Suriyelilere destek olmak amacıyla gelenlerin farklı gruplara ayrıldığını belirtti. “Safımızda olan bu bireyler için tüm devletler önünde onların Suriye yasalarına bağlı kalacaklarını ve kendi ülkelerine ya da komşu ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmayacaklarını taahhüt ettik.” açıklamasında bulundu. Yabancı savaşçılara vatandaşlık verilmesi konusunun anayasayla ilgili olduğunu vurgulayan Şara, “Bu mesele, Suriye halkının yanında duran ve ona yardım edenlere yaraşır şekilde, saygılı, uygun ve onurlu bir biçimde çözülmelidir.” diye aktardı.

SAHİL BÖLGESİNDEKİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sahil bölgesinde eski rejimin kalıntılarından oluşan grupların düzenlediği ve sivil ölümlerine yol açan saldırılar için iki komite kurulduğunu ifade eden Şara, “Halk arasında barışın korunması için iki komite oluşturduğumuzu belirtmiştik.” dedi. Şara, Suriye devleti olarak, sivil ölümlerin önlenmesi ve insan hayatına zarar veren suçları işleyenleri yasal olarak cezalandırma yükümlülüğünü taşıdıklarını vurguladı.