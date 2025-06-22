Suriye’nin El-İhbariye TV Yayını Başladı

SURİYE RESMİ KANALI YAYINA BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV’nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına girmesiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Türksat, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak” dedi. Yazılı açıklamasında, El-İhbariye TV’nin 19 Haziran 2025 itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapacağını açıkladı. Uraloğlu, kanalın uluslararası gündemi ve siyasi, ekonomik gelişmeleri kapsayan yayınları sayesinde geniş kitlelere ulaşacağını vurguladı.

MEDYA İŞ BİRLİĞİ SOMUTLAŞIYOR

Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve Türksat heyetinin Şam’da yürüttüğü temasların ardından hayata geçtiğini söyledi. “Yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliği hızla somut sonuçlar vermeye başladı.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Suriye’nin dijitalleşme sürecine daha fazla katkı sunacaklarını ekledi. Türksat’ın, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve kamu hizmetleri süreçlerinde üstlendiği stratejik rolü, bu sefer Suriye’nin yeniden yapılanma aşamasına aktaracaklarını ifade etti.

EL-İHBARİYE TV’YE ERİŞİM BİLGİLERİ

El-İhbariye TV, Türksat 4A uydusu üzerinden 12422 V 27500 SR frekans bilgileriyle izlenebiliyor. Bu yeni durum, Arap coğrafyası dahil daha geniş bir yayın ağına erişim sağlamayı hedefliyor. Uraloğlu, haber bültenleri, analiz programları ve söylesilerle bölgesel haber akışında yeni bir dönemin başladığını sözlerine ekledi.