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Suriye’nin Kuzeyinde 14 Terörist Yakalandı

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OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerinde gerçekleştirilen operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz.” denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı ve sürdürülen operasyonların başarıyla ilerlediği ifade edildi. Hedef, terör örgütlerinin bölgedeki etkisini azaltmak ve güvenli bir gelecek sağlamak. Bu bağlamda, operasyonların hızla devam etmesi bekleniyor.

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