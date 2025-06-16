Suriye’nin Kuzeyinde İlk Aileler Tahliye Edildi

HOL KAMPINDAN İLK TAHLİYE OPERASYONU

Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG yönetimindeki Hol Kampı’ndan yapılan ilk tahliye işlemi, yeni yönetim koordinasyonuyla gerçekleşti. Başlatılan tahliye operasyonunda, sabah saatlerinde aralarında birçok kadın ve çocuğun bulunduğu 43 aileden oluşan toplam 176 kişi, kamptan çıkarıldı ve Suriye’nin kuzeybatısındaki Bab kentindeki Feyza Stadyumu’na ulaştırıldı. Burada sağlık kontrolleri gerçekleştirilen aile bireylerine temel tıbbi hizmetler sağlandı ve kimlik bilgileri kaydedildi. Daha sonra aileler, akrabalarına teslim edildi.

KONVOY GÖNDERİLDİ

İstikrar Destek Birimi’nden Muhammed Kenco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu olayın Hol Kampı’ndan Suriye’nin kuzeybatısına yapılan ilk tahliye olduğunu dile getirdi. Kenco, “Ailelerin eşyaları 30 kamyonetle, bireyler ise 4 otobüsle taşındı. Ayrıca sağlık personeli eşliğinde 5 ambulans da tıbbi vakalar için hazır bulundu.” dedi. Destek Birimi’nin tüm ihtiyaçları karşıladığını belirten Kenco, sağlık ekiplerinin gereksinimlerini de temin edildiğini aktardı. Kenco, “Bu insanlar burada karşılandıktan sonra yeni yerleşim alanlarına taşınacak ve topluma entegre edilerek yaşamlarını sürdürecekler.” sözlerini ekledi.

KAMPTA ÖNCEKİ TAHLİYELER

Daha önce belirli tahliyelerin yapıldığını ifade eden Kenco, bu konvoyun Hol Kampı’ndan Halep’e yönelen ilk organizasyon olduğunu kaydetti. “İlerleyen dönemde kamptaki diğer ailelerin de tahliye edilmesini umut ediyoruz.” diye konuştu. Hol Kampı, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulmuş olup, Haseke ilinde yer alıyor. PKK/YPG, burada terör örgütü DEAŞ ile çatışmadan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ üyeleri ve ailelerini tutuyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt, Hol Kampı’nda yaşanan kötü yaşam şartları ve güvenlik sorunlarını gündeme taşıdı. Kamptaki duruma fazlaca müdahil olmadan durumu izlemek, eleştirilerin odak noktası oldu. Örgüt mensubu olmayan binlerce ailenin ve çocukların rehabilitasyon sürecine alınmaması, kampın mevcut şartlarının daha da kötüleşmesine sebep oldu. PKK/YPG, DEAŞ’ı kontrol altında tutma bahanesiyle, ABD ve Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslar geliştirdi.

Suriye’deki Baas rejiminin çöküşünün ardından, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlama çabaları, Hol Kampı’nın statüsünü yeniden gündeme getirdi. Kampın PKK/YPG’nin kontrolünden çıkmasının, özellikle ABD ile ilişkilerine olumlu katkı sağlayacak yorumları yapılıyor.