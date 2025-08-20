Suriye’nin Piliç İthalatı Süresiz Yasaklandı

SURİYE’DEN YENİ İTHALAT YASAKLARI

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz bir şekilde yasakladı. Bu karar, 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi ve yerli üreticiyi koruma ile gıda güvenliğini sağlama amacı taşıyor. Ankara’dan yapılan açıklamalara göre, Ticaret Bakanlığı bu yasağın geçici olduğunu ve tüm ülkeleri kapsadığını duyurdu.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı’nın ifadesine göre, “Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirilmiştir.” Bu geçici uygulama, menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanıyor. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye olan ihracatının 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre %54,31 oranında arttığı belirtildi.

Suriye ile ikili ticaretin daha sürdürülebilir bir şekilde artırılması için Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet, 5-6 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ile Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna dair 18 adet Mutabakat Zaptı imzalandı. Ayrıca, 27 Ağustos’tan itibaren başlayacak olan Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte yaklaşık 100 Türk firmasının katılması ve Türkiye pavilyonunun açılması planlanıyor.

YASAK ETRAFINDAKİ ÜRÜNLERİN KAPSAMI

Suriye’nin bu yeni yasakları yalnızca piliç ürünlerini etkilemiyor; domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü kapsıyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2025’te domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ve soğan ithalatını yasaklayan uygulamanın kapsamını genişletmiş oldu. Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar yüzünden yaşadığı sıkıntılar, kararın alınmasında etkili faktörler arasında öne çıkıyor.