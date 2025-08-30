Suriye’nin Şam’ında 62. Uluslararası Fuar

SURİYE’DE TÜRK FİRMALARINDAN İLGİ ÇEKEN KATILIM

Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleşen 62. Uluslararası Şam Fuarı’na Türkiye’den 40 firma ve kurum, yaklaşık bin metrekarelik stant alanıyla katıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, fuarda gördükleri ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Aydoğan, “Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen hem bakanlık tarafı hem de fuar idaresi bize çok yardımcı oldu. Sorunlarımızı anında çözmeye çalıştılar.” dedi. Ayrıca, sadece stant açan Türk firmalar değil, çok sayıda Türk iş insanının da ziyaretçi olarak fuarda yer aldığını belirtti.

YENİ FIRSATLAR VE UMUT VERİCİ ORTAM

Gaziantep merkezli halı ihracatçısı Veysel Bozgeyik, fuara katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. İlk kez Suriye’ye geldiklerini vurgulayan Bozgeyik, “Başta bazı tereddütlerimiz vardı ancak burada gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizi fazlasıyla mutlu etti.” diye konuştu. Ticaret açısından oldukça umut verici bir ortamın mevcut olduğuna dikkat çeken Bozgeyik, enerji sorunlarının çözülmesi durumunda bölgede firma kurmayı bile düşünebileceklerini ifade etti.

Mobilya, inşaat, gıda ve alternatif enerji sistemleri gibi birçok sektör, 62. Uluslararası Şam Fuarı’nda Türk şirketleri tarafından temsil ediliyor. Devrik rejimin yıkılmasının ardından düzenlenen fuar, üçüncü gününde yoğun ilgi görmeye devam ederken, 5 Eylül 2025’e kadar açık kalacak.