Suriye Ordusu Lübnan Sınırını Kontrol Etti

SURİYE GEÇİŞ HÜKÜMETİ OPERASYONUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Ahmed eş-Şara liderliğinde oluşturulan Suriye geçiş hükümeti, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak için başlattığı geniş kapsamlı operasyonu başarıyla tamamladı.

AĞIR ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı koymak ve Hizbullah militanlarının kalıntılarını temizlemek amacıyla düzenlendi. Günlerce süren bu operasyon sırasında bölgede ağır ve orta kalibreli silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hizbullah güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucunda Suriye güçleri, birçok stratejik noktayı ele geçirerek Suriye-Lübnan sınırındaki güvenlik kontrolünü artırdı. Askeri operasyonlar komutanı Yusuf Halid, sınır güvenliğinin sağlandığını ifade ederek, “Burayı kontrol altına aldık. Operasyon sırasında yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirildi. Hizbullah’a bağlı iki kişi esir alındı ve birkaç kişi etkisiz hale getirildi. Çatışmalar altı gün boyunca sürdü.” şeklinde konuştu.