Suriye Ordusu Uyardı: YPG/SDG’ye Sert Yanıt Gelecek

Suriye’nin Halep kentinde YPG/SDG ile Suriye hükümeti arasında yeni bir çatışmanın patlak verdiği bildirildi. Halep’in birçok mahallesini terör unsurlarından temizleyen Suriye ordusu, olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SAHADA YENİ GELİŞMELER

Yapılan açıklamalara göre, Halep’in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerinde YPG/SDG’nin mevzilerine yeni silahlı grupların ulaştığı ifade edildi. Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti tarafından örneklendirilen açıklamada, “Takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor.” denildi. Bu durumun, örgütün mevcut tahkimatında yaşanan tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı.

ORDU YETKİLİLERİNDEN NET MESAJ

Suriye ordusunun saldırılara karşı hazır olduğu ve eldeki durumun acil şekilde değerlendirildiği belirtilerek, olası bir askeri harekete sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi. Ordu yetkilileri, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır.” şeklinde uyarıda bulundu.

