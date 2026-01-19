Suriye Ordusundan Stratejik Operasyon: Rakka ve Deyrizor Kontrol Altında

Suriye’de önemli bir askeri gelişme… Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolü altındaki alanları askeri bölgeler olarak ilan etti. Sivillerin tahliye edilmesinin ardından, 15 Ocak’ta bu bölgelerde YPG/SDG’ye karşı operasyon başlatıldı.

TABKA KENTİNE GİRİLDİ

Yapılan resmi açıklamalara göre, Suriye askerleri Tabka Havaalanı’ndaki teröristleri kuşattı. Ayrıca, çeşitli noktalardan Tabka’nın merkezine girmeye başladıkları bilgisi verildi.

DEYRİZOR VE RAKKA KONTROL ALTINA ALINDI

Aynı zamanda Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında Rakka’nın merkeziyle birlikte çevresindeki petrol ve gaz tarlalarıyla bilinen Deyrizor bölgesinin de kontrolünü ele geçirdi. Ordunun, yerel aşiretlerin destekleriyle gerçekleştirdiği bu büyük operasyon, yeni stratejik bir haritanın ortaya çıkmasına yol açtı.

DEMRİTAŞ’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEME DÖNDÜ

Gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısından tamamen çıkarılması, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçmişteki ifadelerini yeniden gündeme getirdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Fırat’ın batısına geçemeyecekler artık” açıklamasına Demirtaş, “Geçecekler. Sen de mal mal izleyeceksin.” şeklinde yanıt vermişti.

ERDOĞAN’IN SÖYLEMLERİ YENİDEN VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki terör örgütlerine karşı oluşturulmak istenen illegal yapılara izin verilmeyeceğine dair 2015 yılında yaptığı konuşma da yeniden gündeme geldi. Erdoğan, “Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye’nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.