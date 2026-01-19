Suriye Ordusundan Stratejik Operasyon: Rakka ve Deyrizor Kontrol Altında

suriye-ordusundan-stratejik-operasyon-rakka-ve-deyrizor-kontrol-altinda

Suriye’de önemli bir askeri gelişme… Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolü altındaki alanları askeri bölgeler olarak ilan etti. Sivillerin tahliye edilmesinin ardından, 15 Ocak’ta bu bölgelerde YPG/SDG’ye karşı operasyon başlatıldı.

TABKA KENTİNE GİRİLDİ

Yapılan resmi açıklamalara göre, Suriye askerleri Tabka Havaalanı’ndaki teröristleri kuşattı. Ayrıca, çeşitli noktalardan Tabka’nın merkezine girmeye başladıkları bilgisi verildi.

DEYRİZOR VE RAKKA KONTROL ALTINA ALINDI

Aynı zamanda Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında Rakka’nın merkeziyle birlikte çevresindeki petrol ve gaz tarlalarıyla bilinen Deyrizor bölgesinin de kontrolünü ele geçirdi. Ordunun, yerel aşiretlerin destekleriyle gerçekleştirdiği bu büyük operasyon, yeni stratejik bir haritanın ortaya çıkmasına yol açtı.

DEMRİTAŞ’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEME DÖNDÜ

Gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısından tamamen çıkarılması, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçmişteki ifadelerini yeniden gündeme getirdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Fırat’ın batısına geçemeyecekler artık” açıklamasına Demirtaş, “Geçecekler. Sen de mal mal izleyeceksin.” şeklinde yanıt vermişti.

ERDOĞAN’IN SÖYLEMLERİ YENİDEN VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki terör örgütlerine karşı oluşturulmak istenen illegal yapılara izin verilmeyeceğine dair 2015 yılında yaptığı konuşma da yeniden gündeme geldi. Erdoğan, “Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Suriye’nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.
Gündem

Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları sebebiyle, iki gün boyunca seferler yapılamayacak.
Gündem

Grönland Başbakanı Nielsen’den Gümrük Vergisi Açıklaması

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin ek gümrük vergisi kararının Ada'nın bağımsızlığını etkilemeyeceğini belirterek, diyaloğun ve uluslararası hukukun önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.