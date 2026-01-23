Suriye Ordusundan Terör Örgütüne Karşı Büyük Operasyon

Suriye’de devrim niteliğinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde Fırat Nehri’nin batısında bulunan terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki alanları askeri saha ilan etti. Bölgedeki sivillerin tahliye edilmesinin akabinde, 15 Ocak’ta Suriye ordusu bu terör örgütüne karşı kapsamlı bir askeri operasyon başlattı.

TABKA KENTİ OPERASYONU

Ordu tarafından yapılan resmi açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içerisinde terörist grupları kuşattığı belirtildi. Ayrıca, Suriye güçlerinin farklı noktalardan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

DEYRİZOR VE RAKKA DA KONTROL ALTINA ALINDI

Diğer yandan, Suriye ordusu Fırat Nehri’nin batısında Rakka ilinin merkezine giriş yaparak bölgede kontrolü sağlamış oldu. Rakka ile birlikte, petrol ve gaz yataklarının yoğun olarak bulunduğu Deyrizor da terör örgütünden temizlendi. Suriye ordusu, yerel aşiretlerin desteğiyle geniş kapsamlı bir operasyona imza atarak yeni bir stratejik harita oluşturmuş oldu.

ATEŞKES VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile sona erdi. Şam yönetimi, 18 Ocak saat 18.00’de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bu anlaşmayı imzaladığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Operasyonların sonrasında, terör örgütü yandaşları İsveç’in başkenti Stockholm’de sokaklara döküldü ve birçok iş yeri hedef alındı. Suriye’deki gelişmeleri bahane eden terör yandaşları, burada büyük bir gösteri düzenledi.

ÇATIŞMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gösteriler sırasında bazı grupların çevredeki dükkanları yağmalayıp camları kırdığı ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği gözlemlendi. İsveç polisi olaylara müdahale ederken, güvenlik güçleri bölgede yoğun önlemler aldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILIM GÖSTERDİ

Stockholm’de yaşanan olaylara dair görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Şiddet ve yağma anlarının yer aldığı videolar, büyük bir tepki toplarken, Avrupa’daki güvenlik zafiyetlerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.