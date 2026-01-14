Suriye Ordusundan YPG/SDG’ye Karşı Askeri Alan İlanı

Suriye’deki durumu dikkatle izleniyor. Son olarak burada, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı önemli bir adım atıldı.

ASKERİ ALAN İLANI

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri’nin batısında yer alan YPG/SDG kontrolündeki bölgeyi askeri alan olarak ilan etti.

YPG/SDG’YE ÇEKİLME EMRI

Aynı zamanda, Bakanlık, YPG/SDG’nin tüm silahlı unsurlarının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi gerektiğini bildirdi.

İNSANİ YARDIM KORİDORU

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütünün kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan siviller için Halep’e doğru bir insani yardım koridoru açılacağını duyurdu. Açıklamada, bu koridorun yerel saatle yarın 09.00 – 17.00 arası hizmette olacağı belirtildi. İnsani yardımların M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçerek Deyr Hafir ile Halep’i birbirine bağlayacağı ifade edildi.

MEVZİLERDEN UZAK DURUN

Sivillerin belirtilen bölgede bulunan terör unsurlarına ait mevzilerden uzak durmaları gerektiğine dikkat çekildi. Suriye ordusunun, bölgede sivillerin güvenliğini sağlamak ve tehditleri bertaraf etmek amacıyla gerekli önlemleri alacağı vurgulandı. Daha önce Fırat Nehri’nin batısındaki bölgeleri askeri alan ilan eden ordu, YPG/SDG’nin Halep’e yönelik kamikaze İHA saldırılarını bu yerlerden yaptığını belirtti.

OTOBÜSLERLER KENTTEN TAHLİYE EDİLDİLER

YPG/SDG ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar 6 Ocak 2026’da yeniden başladı ve Halep kentindeki operasyonla terörist unsurlar kentten temizlendi. Bu süreçte, terör örgütü mensupları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kenti terk etti.

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI

2025’in Mart ayında, SDG ve Şam yönetimi arasında, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Ancak, yılın bitmesine rağmen entegrasyon sağlanamadı ve tekrar çatışmalar başladı.

BÜYÜTÜLEN OPERASYON

Çatışmalar, 6 Ocak’ta yeniden ateşlenmiş ve Suriye Ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi SDG kontrolündeki mahalleleri hedef alarak operasyon düzenledi. Suriye Ordusu, en son Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını bildirdi ve bu çatışmalarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.