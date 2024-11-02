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Suriye Orman Yangını Hatay’ı Etkiliyor

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SURİYE’DEKİ ORMAN YANGINI

Suriye’nin Lazkiye kenti Badrusiya Dağları’nda 2 gün önce büyük bir orman yangını patlak verdi. Bu yangın nedeniyle Badrusiya köyündeki bazı evler güvenlik nedeni ile tahliye edilirken, bazı evlerin de yandığı bildiriliyor.

DUMANLAR HATAY’IN KENARLARINI SARMIŞ DURUMDA

Yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Yangının dumanları, Hatay’ın Samandağ sahillerine kadar ulaşarak bu bölgenin hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Durumun ciddiyeti görüldüğünde, bölgedeki önlemler artırılmış durumda.

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