Suriye Savunma Bakanlığı’ndan YPG/SDG’ye Kritik Uyarı

Suriye’de YPG/SDG’ye karşı yeni bir askeri müdahale gerçekleşti. Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG kontrolündeki bölgeyi askeri alan olarak ilan etti. Bakanlık, YPG/SDG’nin tüm silahlı unsurlarının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini talep etti. Suriye Ordusu ile YPG/SDG’nin unsurları, 6 Ocak 2026 tarihinde yeniden çatışmalara başlamış olup, Halep kentine yönelik yapılan operasyon sonucu terör örgütü üyeleri kentten çıkarılmıştı. Teröristlerin tahliyesi, bir uzlaşma çerçevesinde otobüslerle gerçekleştirilmişti.

ÇATIŞMALARIN ALEVİ

2025 yılının Mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında SDG unsurlarının 2025 yılının sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Ancak yıl sona ermesine rağmen bu entegrasyon gerçekleştirilememiş, bölgedeki SDG unsurları ile Şam yönetimi arasında yeniden çatışmalar patlak vermişti. 6 Ocak’tan itibaren tırmanan çatışmalar sonucunda, Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep’in SDG kontrolündeki mahalleleri, özellikle de Şeyh Maksud ve Eşrefiye, bu unsurlardan arındırılmıştı. Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını kamuoyuna duyurdu. Çatışmalar sırasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.