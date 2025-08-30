Suriye Seçimleri, Azınlıklar Dışında Yapılacak

Suriye, Esad sonrası dönemde ilk defa seçime gitme hazırlıkları yapıyor. Ancak, Kürtlerin ve Dürzilerin oy vermediği bir seçim, yeni yönetime güven tesisi sağlayacak mı? Suriye’deki yaklaşan meclis seçimleri, azınlıkların yoğun olarak yaşadığı üç bölge olan Haseke, Rakka ve Süveyda’nın güvenlik endişeleri ve merkezi hükümetin kontrolü olmayması nedeniyle dahil edilmeyecek. Başkent Şam’daki yüksek seçim kurulunun sözcüsü Hassan el Dağim, bu illerde “şartlar el verene kadar” sandık kurulmayacağını açıkladı. El Dağim, 15-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan seçimde sadece “tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde” oy kullanılacağını belirtti. 5 milyondan fazla insanın yaşadığı bu iller için ayrılan sandalyeler, bu illerde seçim düzenlenene kadar boş kalacak.

KÜRT VE DÜRZİLERİN TAVRI

Uluslararası Kriz Grubu’ndan kıdemli analist Jerome Drevon, Şam’a verdiği demeçte, “Bu bölgelerin temsilcileri devletin dışında kalmayı tercih ediyor” dedi. Drevon ayrıca, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın bu temsilcilerin seçimlerde yer alma kararlarını Şam hükümetini tanıma koşuluna bağlayacağını söyledi. Özellikle Kürt ve Dürzi azınlıklar, seçimleri reddediyor. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES), bu üç ilin seçimlerden dışlanmasının demokrasi anlayışına aykırı olduğunu belirtiyor. AANES, bu dışlayıcı yaklaşımı tanımayacaklarını ifade etti.

Süveyda’daki Dürzi liderlerden Şeyh Hikmet Salman el Hicri, Şam’ın kararına karşılık vererek ayrı bir Dürzi vilayeti kurulması taleplerini yineledi. Şam’daki hükümeti “aşırıcı” olarak değerlendiren El Hicri, eş zamanlı olarak yerel silahlı grupları bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti. Temmuz ortasında birçok Dürzi’nin hayatını kaybettiği mezhep çatışmalarının ardından bölge için sağlanan ateşkese büyük ölçüde uyulduğu belirtiliyor. Ancak hükümet öncülüğündeki silahlı güçlerin insani yardımları kısıtladığı iddiaları gündemde. Bu iddialara Şam yetkilileri yanıt veriyor. Süveyda’daki on binlerce insan, son çatışmalar sebebiyle evlerini terk etmiş durumda.

ŞİDDET OLAYLARI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bölgede şiddet olaylarının yeniden ortaya çıkma ihtimalinin her an mevcut olduğunu belirtti. Pedersen, “Birçok kesimde, gerilimi tırmandırıcı ve sıfır toplamlı söylemler giderek sertleşiyor” dedi. Siyasi ayrışmanın, Suriye’nin egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğine dikkat çeken Pedersen, Şam yönetimindeki güvenlik güçlerinin tüm Suriyelileri korumak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

MECLİS SEÇİMİ ŞARTLARI

Suriye’de Esad’ın geçen yıl Aralık ayında devrilmesinin ardından geçiş dönemi cumhurbaşkanı El Şara, ademimerkeziyetçi bir hükümet kurulması ya da ülkenin bölünmesi karşıtlığını sürdürüyor. El Şara, azınlık haklarına saygı gösterileceğine ve Suriye’nin tüm etnik ve dini bileşenlerini kapsayan bir hükümetin kurulacağına dair taahhütlerde bulundu. Ancak, El Şara geçtiğimiz Mart ayında imzaladığı anayasa bildirgesiyle 210 sandalyeli meclisin üçte birini atama yetkisini kendisinde tutuyor. Meclisin geri kalanı ise El Şara tarafından atanan 11 üyeli Yüksek Komite’nin denetiminde olacak.

MEŞRUYET TARTIŞMALARI

Berlin’deki Heinrich Böll Vakfı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölümünden Bente Scheller, Suriye’deki meclis seçiminin meşruiyetinin “oldukça tartışmalı” olduğunu, azınlıkların dahil olmamasının ise sürecin meşruiyetine zarar verdiğini ifade etti. Scheller, “Azınlıkların hakim olduğu üç bölgenin meclis seçimlerinden dışlandığı ve boykot kararı aldığı, El Şara’yı zayıflatıyor” dedi. Ancak, Suriye’de seçim yapılmasının olumlu bir gelişme olabileceğini ifade eden Scheller, bu seçimlerin mevcut yönetime duyulan güveni sarsabileceği ya da yeniden pekiştirebileceği öngörüsünde bulundu.