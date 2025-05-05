Suriye Tarım Bakanı Türkiye ile İşbirliği

SURİYE-TÜRKİYE TARIM İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye Tarım Bakanı Amced Bedir ile Türkiye’nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, iki ülke arasındaki tarım işbirliğine ilişkin konuları detaylı şekilde ele aldı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Tarım Bakanı Bedir, ülkedeki tarım sektöründe önemli hasarlar meydana geldiğini vurguladı. Özellikle sulama kanallarının sistematik bir şekilde onarılması, yeniden kalkınma ve teknik personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ifade etti. Bedir, “Suriye’nin özellikle doğu bölgelerinde yaşadığı su açığının kapatılmasının önemine” dikkat çekti.

TEKNİK ELEMEN YETİŞTİRME İÇİN BURS FIRSATLARI

Türkiye’nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu, Suriyeli çiftçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyerek Türkiye’nin Suriye ile tarım alanındaki işbirliğini artırma isteğini dile getirdi. Türkiye’nin, Suriye tarımının yeniden canlanmasına katkı sağlamak için teknik, bilimsel ve lojistik destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, teknik eleman yetiştirilmesi için Türkiye’deki üniversitelerin burs verebileceğini kaydetti. Köroğlu ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye barajlardan gelen su miktarını artırma amacıyla adımlar attığını, sulanan alanların genişletilmesi için sulama suyunun akılcı ve bilimsel kullanılmasının önemine vurgu yaptı.