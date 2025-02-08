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Suriye Tatlarıyla Zenginleşen İstanbul Mutfakları

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İÇ SAVAŞTAN KAÇANLAR YENİ HAYATLAR KURDU

İç savaştan kaçıp İstanbul’a gelen pek çok insan, burada tamamen yeni bir hayat kurarak hayata tutundu. Bu süreçte, doğdukları toprakların geleneksel tatları ile şehrin zengin mutfak kültürü harmanlandı. Akla ilk gelen falafel olsa da Suriye mutfağı, bu lezzetli, çıtır nohut köftesinin çok daha ötesinde. İstanbul’un farklı yerlerinde, özellikle Fatih’in Akşemsettin Caddesi gibi bölgelerde, Suriye mutfağına ait restoranlar yer almakta. Bu restoranların sahipleri, genellikle geride bıraktıkları şehirlerin ve mahallelerin adlarını kullanarak mekanlarını adlandırmış.

RESTORANLARDA YEMEKLERİN ANLAMLARI

İstanbulluların ilgisini çeken bu restoranları ziyaret ederek çalışanlardan yemeklerin detaylarını öğrenmeye çalıştık. Ayrıca, Esad rejimi yıkıldıktan sonra ülkelerine dönme düşüncelerinin olup olmadığını da sorduk. Bu lezzet dolu yolculukta aklımızda kalanlar arasında falafel, humus, molohiya ve fette yer alıyor. Restoranın çalışanlarından Muhittin Adnan, “Rejimin yıkıldığı gün ücretsiz döner dağıttık” diyerek o güne dair anılarını paylaşıyor.

Bu sıcak, samimi ifadelerle dolu hikayeler, Suriye mutfağının İstanbul’daki çeşitliliğini ve zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Her bir yemek, geride kalmış anıların ve yaşamların bir yansıması olarak, İstanbul’un mutfak kültürüne yeni tatlar sunuyor.

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