Suriye, Türkiye’den Piliç İthalatını Durdurdu! T.C. Ticaret Bakanlığı Açıklama Yaptı

SURİYE İTHALAT YASAĞI VE ETKİLERİ

Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin bazı tarım ve hayvancılık ürünleri için ithalat yasağı getirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararına atıfta bulunarak, 2025 yılının Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri ile tavuk eti ithalatında sınırlama getirildiği ifade edildi. Söz konusu ürünler arasında “domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta” yer alıyor. Açıklamada, “Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır” vurgusu yapıldı ve kararın geçici bir uygulama olduğu belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülkemizin Suriye’ye ihracatının 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış gösterdiği kaydedildi. Ülkemiz, Suriye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Bu durum, Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde artırılması hedefi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü gösteriyor. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet, 5-6 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşu hakkında 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

ŞAM ULUSLARARASI TİCARET FUARI VE KATILIM

Bakanlık ayrıca, 27 Ağustos’ta başlayıp Eylül’e kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100 kadar Türk firmasının katılım göstermesinin planlandığını duyurdu. Bu fuarda, net 1000 m2’lik bir Türkiye pavyonu açılması öngörülüyor. Türkiye İhracatçıları Meclisi, bu vesileyle üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edecek. Bu etkinlik, sektörün öncü firmalarının Şam Uluslararası Fuarı’na güçlü katılımını hedefliyor.

SURİYE’DE İTHALAT YASAĞI NEDENİ

Öte yandan, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz yasakladı. Bu karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama gerekçeleriyle 15 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girdi. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü de Ağustos ayı başında, “domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta, canlı ve taze tavuk” dahil 20 farklı tarım ve kümes hayvancılığı ürününün ithalatını durdurdu. Yetkililer, bu kararın yerli üreticilerin pazardaki gücünü artırmak, öz yeterliliği sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla alındığını belirtiyor. Özellikle Hama bölgesindeki düşük tavuk fiyatlarının piyasayı olumsuz etkilediği ve yerel üreticilerin zarar görmesi sebebiyle hükümetin ithalat yasağını genişletmeye karar verdiği ifade edildi. Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmaları yeni düzenlemeye dair bilgilendirerek, ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.