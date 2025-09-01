Suriye Uyruklu A.H. Bıçaklandı, AĞIR

OLAYIN GERÇEĞİ

Kayseri’de Suriye uyruklu A.H., kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. A.H.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Olay, Kocasinan ilçesinde yer alan Sahabiye Mahallesi, Fark Sokak’ta saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Sokakta kan içinde yatan A.H.’yi gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, A.H.’nin bıçakla yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı durumda olan A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, bu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürmeye başladı.