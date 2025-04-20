Suriye Uyruklu Çocuklar Yangında Hayatını Kaybetti

KÜÇÜK KARDENLERİN TRAJEDİSİ

Konya’da meydana gelen bir yangın sonucunda hayatını kaybeden Suriye uyruklu çocuklar Ahmed (4) ve Abdullah’ın (3) babası Feyyan El Salih (51), “Şehir dışında çalıştığım için beni günde 15-20 kez ararlardı. Akşamları 2-3 saat benimle görüntülü konuşurduk, bensiz yapamazlardı. Çok üzgünüm, olaydan sonra uyuyamıyorum” dedi.

YANGININ BAŞLANGICI VE KURTARMA ANLARI

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Fakih Sokak’taki 5 katlı binanın 1’inci katında yaşanan yangın, 16 Nisan günü saat 16.00 sıralarında patlak verdi. 9 çocuk sahibi Feyyan ve Rıdal El Salih çiftinin oturduğu daireyi saran alevler, hızla tüm eve yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan çocuklardan Emel ve Gazel El Salih’i kurtardı. Alevler söndürüldükten sonra içeri giren ekipler, tam da o sırada çiftin 2 çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Emel ve Gazel’in kurtarıldığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Ahmed ve Abdullah El Salih’in cenazeleri 17 Nisan’da toprağa verildi, Emel ve Gazel ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

BABA EŞİME OLAYI HABER VERDİĞİ AN

Yangını duyduğunda iş için şehir dışında bulunan Feyyan El Salih, “Feci bir haber aldım. Aradıklarım telefonlara cevap vermedi. Kuzenim telefonu açtı, ‘Herkes iyi’ dedi. Eve geldiğimde polisler ve itfaiye vardı. ‘Çocukların iyi durumda değil’ dediler ve göstermediler. O an baygınlık geçirdim. Çocuklarım birbirini çok seviyordu, asla ayrılmazlardı. Evlatlarım Allah’ın bize verdiği, şimdi ise O aldı. Çocuklarımı kaybetmek beni derin bir şekilde sarstı. Şehir dışındayken günde 15-20 kez ararlardı. Akşamları 2-3 saat görüntülü konuşurduk, bensiz yapamazlardı. Çok üzgünüm, olaydan sonra uyuyamıyorum. Çok severek birbirimize bağlıydık. Her gün ‘Baba bisküvi getir’ diyorlardı. Yanan eve gidemiyorum, o evi o şekilde görmek içimden gelmiyor” şeklinde duygularını anlattı.