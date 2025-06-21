Suriye Uyruklu Feryat Kayboldu, Aramalar Devam Ediyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adana’da, sulama kanalına düşen bisikletini almak isteyen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Feryat Nasır kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi çevresindeki sulama kanalında gerçekleşti. Bisikletinin suya düştüğünü gören Feryat, suya girerek onu almaya çalıştı. Bu sırada Feryat’ın kardeşi 13 yaşındaki Beşir Nasır, onu kurtarmak için hareket etti.

KURTARMA GİRİŞİMİ VE SONUÇLARI

Çevredekiler, Beşir Nasır’ı hızla sudan çıkarmayı başardı. Ancak Feryat, akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Söz konusu durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Beşir Nasır, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ve durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE ARA VERME SEBEBİ

Arama ekipleri, kaybolan Feryat’ı bulmak için sulama kanalında çalışmalara başladı. Ancak hava karardığı için arama faaliyetlerine ara verildi. Olayla ilgili resmi bir soruşturma da başlatıldı.